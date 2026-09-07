Manisa tarihinin en büyüğü! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda milyonlarca hap ve yaklaşık 2 ton ham madde ele geçirildi. Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat ve risk analiz çalışmaları yürütüldü. Elde edilen bulgular üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının adli kararları doğrultusunda Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Uyuşturucu maddeleri Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki illere sevk eden kişilere yönelik projeli çalışma başlatıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınırken bağlantılı adresler tek tek belirlendi.

MERSİN'DE İMALAT TESİSİ ORTAYA ÇIKARILDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa merkezli olarak Manisa ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin'de baskın yapılan adreslerden birinde uyuşturucu imalatında kullanılan bir tesis ortaya çıkarıldı. Tesiste sentetik hap üretiminde kullanılan makineler ile imalata hazır çok sayıda malzeme ele geçirildi.

MİLYONLARCA HAP, YAKLAŞIK 2 TON HAM MADDE

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenlerin miktarı operasyonun boyutunu ortaya koydu. Ekipler, 2 sentetik hap basma makinesi, 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hapı ve 1 ton 917 kilogram yeşil reçeteli ilaç ham maddesi ele geçirdi. Operasyonda ayrıca basıma hazır 2 milyon 486 bin boş kapsül ile 27 bin 290 boş blister bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtildi.

5 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Y.G., E.P., A.G., M.F. ve M.V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı