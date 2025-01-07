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Manisa'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Günsel Suç Örgütü'ne mensup kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Günsel Suç Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca ile yüzlerce kurulmayı beklenen silah parçaları ele geçirildi. Silah parçalarının gıda kolileri içinde yurtdışından getirildiği tespit edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Günsel Suç Örgütü mensupları tarafından çeşitli yollarla yurt dışından gıda kolileri arasında tabanca parçalarının getirip Manisa'da silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün örgütlü olarak silah ticareti yapan C.G. (23/E), A.G. (21/E), H.C.U. (24/E), A.U. (22/E) ve Y.U. (21/E) isimli şüphelilerin Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde bulunan ev, işyeri ve eklentilerinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 17 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 302 adet tabanca namlusu, 337 adet namlu ucu, 230 adet namlu gövdesi, 17 adet tabanca şarjörü, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet üst kapak, 3 adet kabza, 2 adet matkap, 1 adet elektrikli testere, 15 adet namlu açmada kullanılan muhtelif malzeme, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Örgütlü olarak silah ticareti yapan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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