Manisa'da Sepetli Motosiklet Kazasında Karı Koca Hayatını Kaybetti

Manisa'da Sepetli Motosiklet Kazasında Karı Koca Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sepetli motosiklet sürücüsü Davut Eroğlu ve eşi Ayşe Eroğlu hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Karı koca aynı kazada hayatını kaybetti

Manisa'da sepetli motosiklet kazası: 2 ölü 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Eroğlu idaresindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklet ile Kula istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet Akdağ yönetimindeki 45 KA 6016 plakalı otomobil, sepetli motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Davut Eroğlu ile arkasında bulunan eşi Ayşe Eroğlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu çifti, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ise tedavi altına alındı. Akdağ tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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