Manisa'da Sepetli Motosiklet Kazası: 59 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 59 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli-Gördes karayolu Poyrazdamları Mahallesi Atış Poligonunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Uçar (59), yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Uçar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ali Uçar'ın Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA