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Manisa'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 448 Hap Ele Geçirildi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 448 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 448 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Kırkağaç ilçesinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik istihbarat çalışması kapsamında M.Z. ve H.Z. isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 448 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.Z. ve H.Z. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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