Manisa'da Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları Bölümündeki 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirip fenalaşan 73 yaşındaki Hasan Çay isimli yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda yaşandı. Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra rahatsızlanarak sandık görevlisi Cafer Saban'a 'Cafer' diye seslenerek yere düştü. Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde oturan Hasan Çay'ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay, "Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış" dedi.

Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, "Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son 'Cafer' dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı" diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi. - MANİSA