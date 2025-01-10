Manisa'da Saklanan Şahıs Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın 2 yıldır erkek kardeşinin kimliğiyle saklandığı ortaya çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde 9 Ocak Perşembe günü Manisa JASAT ve Yunusemre/Merkez Karakolu Asayiş ekipleri tarafından; 3'ü uyuşturucu ile ilgili, 2'si 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.F.U. (29/E) isimli şahıs yakalandı.

Yapılan tahkikatta; şahsın iki yıldır erkek kardeşinin kimliğini kullanarak saklandığı tespit edildi.

Yakalanan C.F.U. tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA