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Manisa'da Saklanan Şahıs Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Manisa'da Saklanan Şahıs Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, toplam 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve iki yıldır erkek kardeşinin kimliğini kullanan bir şahsı yakaladı. C.F.U. adlı şahıs, 3'ü uyuşturucu ile ilgili, 2'si ise 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan aranan bir kişi olarak tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın 2 yıldır erkek kardeşinin kimliğiyle saklandığı ortaya çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde 9 Ocak Perşembe günü Manisa JASAT ve Yunusemre/Merkez Karakolu Asayiş ekipleri tarafından; 3'ü uyuşturucu ile ilgili, 2'si 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.F.U. (29/E) isimli şahıs yakalandı.

Yapılan tahkikatta; şahsın iki yıldır erkek kardeşinin kimliğini kullanarak saklandığı tespit edildi.

Yakalanan C.F.U. tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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