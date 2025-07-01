Manisa'da Rüzgarın Etkisiyle Yangın Yayılıyor

Manisa'da Rüzgarın Etkisiyle Yangın Yayılıyor
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Salihli'ye ulaşırken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Salihli'ye ulaşan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için bölgeye 5 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını, havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Ahmetli'de Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası, Salihli'de Mersindere ve Çaypınar Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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