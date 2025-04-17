Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şahsın ikametinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden A.G.A.(1996/E) ve H.U.(1980/E)'nun evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları bilgisi elde edilmesi üzerine; jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.U.(1980/E) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G.A.(1996/E) tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa