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Manisa'da PKK/YPG-PYD Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da PKK/YPG-PYD Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, PKK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisini tutukladı. Operasyon 14 Şubat'ta gerçekleştirildi ve şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından hakimliğe sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce 14 Şubat'ta PKK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce 14 Şubat tarihinde PKK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından 17 Şubat'ta Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheliden Ş.M.A. ve H.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak Manisa'daki ceza ve infaz kurumlarına teslim edildi. M.H. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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