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Manisa'da Pizzacıda Cinayet Davası Erteleniyor

Manisa'da Pizzacıda Cinayet Davası Erteleniyor
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizzacıda yaşanan cinayetle ilgili Ferhat Kuru, 3. kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, zanlının akıl sağlığı raporunun henüz ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizzacıda 1 kadının öldürüldüğü, 1 kadının ise ağır yaralandığı olayın zanlısı 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde motokurye olarak çalıştığı pizzacıdaki Sultan Zencirci'yi öldüren ve aynı iş yerindeki Gül Demir'i ağır yaralayan Ferhat Kuru, Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan zanlı için İstanbul Adli Tıp Kurumundan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki pizzacıda meydana geldi. Motokurye olarak çalıştığı pizzacıya gelen Ferhat Kuru, yanında getirdiği ruhsatsız silahla çalışanlardan Sultan Zencirci ve Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Kurşunlardan 3'ü Sultan Zencirci'ye 2'si ise Gül Demir'e isabet ederken her iki kadın da kanlar içinde yere yığıldı. Kurşunların hedefi olan Gül Demir'i ayrıca bıçaklamaya çalışan Ferhat Kuru, diğer çalışanların araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı Gül Demir'i ambulansla hastaneye sevk etti. Yoğun bakıma alınan Demir, uzun süren tedavi süreci ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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