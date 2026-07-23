Haberler

Manisa'da feci kaza 1 ölü 11 yaralı

Manisa'da feci kaza 1 ölü 11 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası mahalleli yolu trafiğe kapatmak istedi ancak ekiplerin iknasıyla trafik normale döndü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında panelvan ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaoğlanlı Mahallesi istikametinden İzmir - Ankara karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Halim T. idaresindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk otobüsü, kavşağa çıktığı sırada Manisa istikametinden Turgutlu istikametine seyir halinde olan 06 FYP 941 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kavşaktaki refüje çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle özel halk otobüsünde bulunan yolcuların bazıları yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de kavşakta trafik akışının sağlıklı yürütülmesi geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Asım Girgeç hayatını kaybederken 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Öte yandan kavşakta sürekli kazaların olduğunu ve düzenleme yapılması için başvuru yaptıklarını savunan kalabalık bir grup yolu trafiğe kapatmak istedi. Bir süre jandarma ve polis ekipleriyle tartışan mahalleli vatandaşlar, ekiplerin uzun süren ikna çabalarına kulak vererek yolu tekrar trafiğe açtı.

Yol tek şeritten güvenli bir şekilde trafiğe açılırken savcılık incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Asım Girgeç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
WhatsApp'a bomba gibi 4 yeni özellik geldi

Milyonların kullandığı popüler uygulamaya 4 bomba özellik geldi
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı