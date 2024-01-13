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Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 çocuk yaralandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak'ta meydana geldi. 14 yaşındaki A.K.B. yönetimindeki 45 DZ 670 plakalı motosiklet ile Ramazan T. yönetimindeki 35 DSE 46 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen A.K.B. (14) ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Y.T.B. (11) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen kazanın görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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