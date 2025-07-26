Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı

Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde zirai alandan ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde zirai alanda başlayan yangının ormana sıçraması sonrası devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinin ardından Köprübaşı ilçesinde de orman yangını çıktı. 21.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonrası bölgeye Manisa Valiliği Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında ilk müdahale başladı. İlk müdahalenin ardından bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri, 7 iş makinesi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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