Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen orman yangınına, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Yardere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı ve yangını kontrol altına almak için 12 hava aracı, 23 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.55 sıralarında Köprübaşı ilçesine bağlı Yardere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 12 hava aracı, 23 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
