Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.55 sıralarında Köprübaşı ilçesine bağlı Yardere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 12 hava aracı, 23 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. - MANİSA