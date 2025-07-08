Manisa'da Orman Yangını Köyü Tehdit Ediyor

Manisa'da Orman Yangını Köyü Tehdit Ediyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine doğru ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kriz masası kuruldu ve köyün tahliye edilmesi için önlemler alınıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmentepe mevkisinde, dere yatağında bulunan meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy'e doğru ilerlerken, tedbir amaçlı köyün tahliye edileceği öğrenildi.

Yangına karadan arazöz, itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri müdahale ederken, havadan da 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veriliyor. Dere yatağında başlaması nedeniyle araç ulaşımının güç olduğu bölgeye, iş makineleri ile yol açılmaya çalışılıyor.

Ziyanlar Mahallesi Muhtarı Kamil Horasan yaptığı açıklamada, "Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Dozerlerle dere yatağına ulaşmak için yol açılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler Eşme'nin Taşköy Mahallesi yönüne doğru ilerliyor. Helikopterler ise en yakın su kaynaklarından aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak müdahalelerini sürdürüyor" dedi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ederken yangının tehdit ettiği Uşak'ta da kriz masası oluşturulduğu, vali ve kaymakamın da süreci bölgede takip ettikleri öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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