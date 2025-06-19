Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Badınca Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 09.49 sıralarında Alaşehir'in Badınca Mahallesi kırsalında başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İhbardan 13 dakika sonra başlayan yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilerek söndürme çalışmalarına başladı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ekiplerin işini zorlaştırsa da yoğun çaba sonucu yaklaşık 2 saat içinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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