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Manisa'da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Manisa'da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen seminerde, okul öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı. Öğrenciler, polislik hakkında bilgi edinerek merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinleri kapsamında, polis ekipleri tarafından meslek tanıtım semineri düzenlendi. 4 okulda düzenlenen seminerde öğrenciler, polislik mesleğini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sekine Evren Anadolu Lisesi, Salihli Anadolu Lisesi, Türkbirliği Anadolu Lisesi ve Merkez Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle, meslek tanıtım seminerinde bir araya gelip, polislik mesleğini anlattı.

Seminerde, polisliğin tanımı, meslek seçerken hedef belirlemenin önemi, nasıl polis olunabileceği, polis teşkilatına bağlı birimler hakkında bilgi verildi.

Semineri büyük ilgiyle takip eden Salihlili liseli gençler, polis memurlarına meslek hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı da buldu. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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