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Manisa'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkararak bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara E-96 kara yolu üzeri Ahmetli Alahıdır Kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmetli'den Salihli istikametine doğru seyir halinde olan Ali Erdoğan (21) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erdoğan ve yolcu konumundaki arkadaşı Özgür Ay (21) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, yolcu Özgür Ay ise ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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