Sarıgöl'de motosiklet bariyere çarptı. 1 ölü 1 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti sürücü ağır yaralandı. Kaza, Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarındaki Denizli-Buldan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönüne seyreden Muhammetcan C. yönetimindeki 09 ALY 168 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Fatih Akdoğan (24) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan sürücü Muhammetcan C.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı