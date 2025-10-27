Manisa'da Motosiklet Denetiminde 2,8 Milyon TL Ceza Uygulandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iki günlük motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde toplam 2 milyon 826 bin 476 TL para cezası kesildi. 73 araç trafikten men edilirken, 844 sürücüye ceza uygulandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde 2 gün süren 'Motosiklet ve motorlu bisiklet' denetiminde 2 milyon 826 bin 476 TL para cezası uygulanırken, 73 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde 44 ekip, 85 trafik personeli ve 16 farklı birimden personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi' kapsamında 2 bin 268 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Denetimlerde kurallara uymayan 844 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 826 bin 476 lira idari para cezası uygulanırken, 73 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. Ceza kesilen sürücülerin 463'ünün kask takmamak maddesinde ceza aldığı öğrenildi. - MANİSA