Manisa'da Motosiklet Denetiminde 2,8 Milyon TL Ceza Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde 2 gün süren 'Motosiklet ve motorlu bisiklet' denetiminde 2 milyon 826 bin 476 TL para cezası uygulanırken, 73 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde 44 ekip, 85 trafik personeli ve 16 farklı birimden personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi' kapsamında 2 bin 268 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Denetimlerde kurallara uymayan 844 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 826 bin 476 lira idari para cezası uygulanırken, 73 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. Ceza kesilen sürücülerin 463'ünün kask takmamak maddesinde ceza aldığı öğrenildi. - MANİSA