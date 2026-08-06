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Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Manisa’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İzmir istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Manisa-İzmir karayolunda Anıt mevkiini geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.E. yönetimindeki 01 AJU 304 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü farklı noktalara savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Manisa'dan İzmir yönüne ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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