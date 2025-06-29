Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu

Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1 kişi, aracının içinde ölü olarak bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, boş bir arazide park halindeki minibüsün içinde 1 kişi ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir'de zeytin satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.

Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu

GENÇ ADAMIN VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMADI

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Savaş Ok'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Ok'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok'un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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