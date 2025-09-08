Manisa'da Lastik Değiştirirken Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında duran karı-kocaya kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan karı-koca olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin araçtaki 2 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manisa'nın Kula ilçesinde saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) idaresindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 DEG 677 plakalı otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü Seydoş Kaya (44) ve eşi Eylem Kaya'ya (37) çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anında araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü H.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - MANİSA