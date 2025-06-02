Manisa'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri Alındı

Manisa'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri Alındı
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı öncesinde alınan güvenlik ve sağlık önlemlerini açıkladı. Bayram boyunca 706 trafik personeli ve 61 sağlık istasyonu vatandaşların hizmetinde olacak.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi amacıyla kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Özkan, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Kurban Bayramı arifesi, bayram süresi ve sonrasında uygulanacak güvenlik, sağlık ve hijyen tedbirlerinin titizlikle planlandığını vurgulayan Vali Özkan, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün iş birliği içerisinde eylem planlarını hazırlayarak uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 46 motorize tim ve 271 ekibin görev yapacağını açıklayan Vali Özkan, toplamda 706 trafik personelinin sahada olacağını söyleyerek, vatandaşların bayram ziyaretlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini belirten Vali Özkan, 61 sağlık istasyonunda nöbet sistemiyle hizmet verileceğini ifade etti. Vali Özkan ayrıca il genelindeki sağlık ekiplerinin bayram boyunca vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için görevlendirildiğini bildirdi.

Kurban ibadetinin dini usullere uygun şekilde yerine getirilmesi için İl Müftülüğü ile koordineli çalışıldığını belirten Vali Özkan, 16 kurban satış noktası ve 34 kesim yerinde din görevlilerinin bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sunacağını söyledi.

Hayvan sağlığı ve hijyen konusunda da gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin veteriner hekimlerle birlikte 392 işletme ile 50 hayvan satış ve kesim noktasında denetimlerde bulunacağını, bu çalışmalar kapsamında 68 personelin görev alacağını belirtti.

Tüm kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığını ve bayram süresince sahada olacağını kaydeden Vali Özkan, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur, sağlık ve güven ortamında geçirmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Vahdettin Özkan, açıklamasının sonunda tüm Manisalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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