Manisa'da Kum Yüklü Traktör Ters Döndü, Sürücü Yaralandı
Manisa'nın Gördes ilçesinde freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine giren kum yüklü traktör ters döndü. Kazada sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde kum yüklü traktör, freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine girerek ters döndü. Kazada Traktör sürücüsü yaralandı.
Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Gördes Evciler Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Şahin yönetimindeki 45 R 3857 plakalı kum yüklü traktör freni tutmayınca yokuş aşağı geri geri giderek ters döndü. Olayda maddi hasar meydana gelirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA