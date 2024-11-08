Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Kum Yüklü Traktör Ters Döndü, Sürücü Yaralandı

Manisa'da Kum Yüklü Traktör Ters Döndü, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine giren kum yüklü traktör ters döndü. Kazada sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kum yüklü traktör, freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine girerek ters döndü. Kazada Traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Gördes Evciler Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Şahin yönetimindeki 45 R 3857 plakalı kum yüklü traktör freni tutmayınca yokuş aşağı geri geri giderek ters döndü. Olayda maddi hasar meydana gelirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin'in köyündeki imamı neden açığa alındı? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.