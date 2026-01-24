Çocukların gözü önünde köpeği katletti
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürülmesine ilişkin olayda, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - MANİSA