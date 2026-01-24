Haberler

Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Çocukların gözü önünde köpeği katletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunusemre ilçesinde çocukların gözü önünde 'Paşa' isimli köpeğin başının ezilerek ve tekmelenerek öldürülmesi üzerine, E.K. isimli şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde vatandaşlar tarafından bakılan 'Paşa' isimli köpeği, çocukların gözü önünde öldüren şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürülmesine ilişkin olayda, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Balık tutarken korkunç manzarayla karşılaştılar
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...