Manisa'da Kereste İşletmesinde Yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir kereste işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın eski Manisa yolu üzeri Keresteciler Sitesi yakınlarında bulunan bir kereste işletmesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

