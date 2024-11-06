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Manisa'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs kamyona çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Akhisar-Sındırgı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki 45 J 4488 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 43 AH 088 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fırat Sönmezsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü E.Ç. ve kamyon sürücüsü H.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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