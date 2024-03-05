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Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigaraya el konulurken bir kişiye adli işlem uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigaraya el konulurken bir kişiye adli işlem uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi. H.K. isimli şahsa ait evde yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinası, 37 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 20 adet dolu makaron, 16 adet bir kilogramlık tütün, 6.5 kilogram açık tütün, 15 bin adet makaron poşeti, 240 adet kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.K.'ya adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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