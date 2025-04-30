3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu: Tarihi Eserler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu: Tarihi Eserler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kentinde kaçak kazı yapan Y.Ö. yakalandı. Ekipler, şahsın evinden tarihi eserler ve ruhsatsız silahlar çıkardı.

Manisa'nın Demiri ilçesinde Sidas Antik Kentinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahsa yönelik yapılan değerlendirmede çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesi İcikler Mahallesi'nde Y.Ö. isimli şahsın Sidas Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli Y.Ö.'nün yapılan üst aramasında 7 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma ve şasi numarası kazınmış plakasız motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerin şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet kılıç ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet testi bulundu.

Gözaltına alınan Y.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.