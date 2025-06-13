Manisa'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Manisa'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki işçi Harun Karatay, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Harun Karatay (45), 5. katta çalıştığı sırada caraskal ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek zemine düştü.

İnşaattaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Karatay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Harun Karatay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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