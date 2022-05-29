16 yaşındaki sürücü düğünden dönen araçla çarpıştı! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Uşak - İzmir kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.Y'nin kullandığı otomobil ile kavşaktan ilçe merkezine dönen İ.Ö'nün (31) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emin Öztürk (41), İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58) ve Burakcan Öztürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüler H.Y ve İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen ve aynı mahallede oturan 4 kişinin cenazeleri, ikindi vakti Konurca Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

CENAZEYE BİRÇOK İSİM KATILDI

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok da katıldı.

DÜĞÜN TÖRENİNDEN DÖNERKEN KAZA YAPTI

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin ilçede çiftçilik yaptığı, yaralı sürücü İ.Ö'nün otomobiliyle bir yakınlarının İzmir'deki düğün törenine katıldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.