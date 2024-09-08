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Manisa'da Hamile Kadına Sopayla Saldıran Zanlıya 6,5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile kadını sokak ortasında sopayla darp eden zanlının 18 suç kaydının olduğu ve savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre hakkında 6,5 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile kadını sokak ortasında sopayla darp eden zanlının 18 suç kaydının olduğu ve savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre hakkında 6,5 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.

Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz A. (19) sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz A.'yı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Yılmaz Akman hakkında iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Yılmaz Akman hakkında "Beden ve ruh sağlığı açısından kendini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" suçlarından 6.5 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi. Olay sırasında 5,5 haftalık hamile olduğunu belirten Sude Naz A. savcılık ifadesinde, Yılmaz Akman'ın kendisine sopa ile vurduğunu, yere düşüp yardım istese de çevredeki insanların müdahalede bulunmadığını söyledi.

Sude Naz A. yaşadıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hamileyim, yardım edin" diye bağırmasına rağmen kimsenin yardım etmediğini, Akman'ın sürekli olarak kendisine şiddet uyguladığını ve bu olayın sonrasında düşük tehlikesi yaşadığını belirtti. Sude Naz A., olayın ardından Akman'ın en ağır cezayı almasını istediğini ve hapisten çıkmamasını talep ettiğini söyledi.

Yılmaz Akman ise ifadesinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve Sude Naz A.'yı sopayla darp ettiğini kabul etti. Akman'ın daha önce de 18 farklı suç kaydı olduğu ve haftada üç gün adli kontrol için imza verdiği öğrenildi.

Olayın basına yansıması ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmasıyla birlikte kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Kadına şiddetle ilgili duyarlılık çağrıları yapılırken, yetkililerin en kısa sürede adaleti sağlayacaklarına yönelik beklenti dile getirildi. Yılmaz Akman'ın yargılandığı davanın ilk duruşma tarihinin 15 gün içerisinde belli olacağı belirtilirken, mağdur Sude Naz A.'nın durumu yakından takip edilmeye devam ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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