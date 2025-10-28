Manisa'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından 27-28 Ekim tarihlerinde il genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

27 Ekim 2025 tarihinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hırsızlık ve yaralama suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.D. (36) yakalandı. Aynı gün Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, "kasten yaralama, hayvan hırsızlığı, alkollü araç kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu" suçlarından 11 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.E.'yi (47) gözaltına aldı. Yine Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "gece vakti yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan F.Ç.'yi (35) Turgutlu JASAT Timleri ise "hırsızlık, kasten yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 2 ay cezası bulunan F.O.'yu (26) yakaladı. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı da hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay 43 gün cezası bulunan A.İ.T.'yi (24) gözaltına aldı.

28 Ekim 2025'te Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, "fuhuşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 4 ayrı dosyadan toplam 12 yıl hapis cezası ile aranan A.T.'yi (51) yakaladı. Yakalanan tüm hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MANİSA