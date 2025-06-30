Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Haber Videosu

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki tıra çarpması sonucu baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Olayda kazanın anı kameraya yansıdı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada baba ve 3 çocuğu hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

OTOMOBİL, TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Yurtbaşı Mahallesi girişinde bir lokantanın önünde park halinde bulunan 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araç içerisinde sıkıştı.

BABA VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan baba ve 3 çocuğunu uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

2026 NATO zirvesi Türkiye'de! Ev sahibi şehir belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

Kabine sonrası terör örgütüne sert uyarı: Gözünüzün yaşına bakmayız
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Alevler evlerin dibine kadar geldi, bir mahalle daha tahliye edildi
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.