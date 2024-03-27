Yürekleri dağlayan acı tesadüf: Dede ve üzerine komodin düşen 15 aylık torunu aynı gün vefat etti

Manisa'da evde oynarken devrilen komodinin altında kalan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı ile bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan dedesi Ahmet Yörük aynı gün vefat etti. Dede ve torunu bugün aynı camide kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanırken, minik Vedat Ayaz'ın tabutuna bağlanan balonu yürek dağladı.

OYUN OYNADIĞI SIRADA KOMODİNİN ALTINDA CAN VERDİ

Acı olay dün saat 17.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Tunca Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Evrim Şamlı ve baba Mikail Şamlı, minik Vedat Ayaz Şamlı ve ikizi Yiğit Şamlı'yı, işleri sebebiyle dedesi Vedat Yörük'ün evine bıraktı. Minik Vedat Ayaz evde oynadığı sırada devirdiği komodinin altında kaldı. Durumu fark eden anneanne Özlem Yörük, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Vedat Ayaz Şamlı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

15 AYLIK TORUNUNDAN SAATLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir acı haber de Vedat Ayaz'ın 90 yaşındaki büyük dedesi Ahmet Yörük'ten geldi. Bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerden rahatsızlığı bulunan büyük dede Ahmet Yörük, gece saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Torun ile büyük dedesi için bugün öğle namazı sonrası Yunusemre ilçesindeki Attar Hoca Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Mikail Şamlı ve anne Evrim Şamlı ayakta durmakta zorlandı.

MİNİK AYAZ'IN TABUTUNA BALON BAĞLANDI

Hayatını kaybeden 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı'nın tabutuna en sevdiği çizgi film karakterinin balonu bağlanırken, görenlerin yürekleri dağlandı. Dede ve torunun cenazesi öğle namazını müteakip gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.