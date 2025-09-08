Haberler

Manisa'da Çocuk ve Gençlerin Güvenliği İçin Okul Çevreleri Denetlendi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen denetimlerde, okul çevreleri ve çevresindeki parklar ile metruk binalar kontrol edildi. 93 unsur ve 343 personelle gerçekleştirilen denetim, çocukların güvenli eğitim ortamına erişimini sağlamak amacıyla yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile ve Çocuk Kısmı koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetimi yapıldı.

Faaliyet kapsamında il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile park, bahçe ve metruk binalar kontrol edildi. Okul çevresinde bulunmasına rağmen okul ile ilgisi olmayan şahıslar da denetim kapsamında yakından takip edildi. Denetim, 93 unsur ve 343 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak il genelinde gerçekleştirildi. Jandarma yetkilileri, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin güvenli eğitim ortamına erişimini sağlamak ve olabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
