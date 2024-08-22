Üye Girişi
Haberler

Manisa'da çıkan orman yangınında evleri yanan çiftçi dehşet anlarını anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan çiftçi Şevket Arı, yangın anlarını anlattı. Arı, canlarını zor kurtardıklarını ve yangından sadece bir kedinin kurtulduğunu söyledi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında, Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan evleri yanan çiftçi Şevket Arı, dehşet anlarını anlattı. Arı, "Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece 1 kedimiz kurtuldu" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'ye sıçrayan orman yangını 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra yaklaşık 116 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan Şevket Arı'ya (67) ait ev tamamen yandı. Yangında Arı'ya ait ev ve eklentilerinin yanı sıra tavuklar ve arılarda telef oldu.

"Canımızı zor kurtardık"

Yangın anında Kalemdağ mevkiindeki evinde bulunan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Şevket Arı, yangının dehşet anlarını anlattı. Dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Arı, "Yangın bölgesinde bulunan arkadaşlarım telefonla beni arayıp, orayı acil terk etin, yangın sizden tarafa geliyor, dedi. Biz buradaki inek ve koyunlarımızı alıp, hemen arka tarafa götürdük, fakat annemi evden çıkaramadık. Evin toprak örtü olduğu için yangından etkilenmeyeceğini söyledi. 'Ana yangın bildiğin gibi değil, her yer yanıyor' dedim. Onları gönderdikten sonra kendim burada kaldım, ama çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık, sadece canımızı kurtardık. Yangından kurtulan bir tek kedimiz kalmış, ona da ekmek getirdim. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Halimize şükür şimdilik" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Gördes manisa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir?
title