Manisa'da çıkan orman yangınında evini ve tarımsal ürünlerini kaybeden vatandaş köpeğine sarılarak ağladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Gördes'te başlayıp Salihli'ye kadar uzanan orman yangınında evini ve tarımsal ürünlerini yangında kaybeden vatandaş, sağ kurtulan köpeğine sarılarak ağladı.

Gördes'in Karayakup köyü tamamen yanarken, yangının ulaştığı Salihli'nin 4 köyü de tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan köylerden biri olan Kale köyünün Beşiktaş mevkiindeki evi ve tarımsal ürünleri yanan genç adam yangında kaybolan köpeğini yanan evin bahçesinde bulunca gözyaşlarına hakim olamadı. Ümit Yılmaz isimli genç adam alevlerin bir anda geldiğini ve her şeyi küle çevirdiğini anlattı. Gözyaşları içinde yanan evi ve depolarındaki saman, buğday ve tütün gibi tarımsal ürünlerini de kaybettiğini anlatan Yılmaz, çaresizlik içinde, yangından kurtulan ve yanan evinde nöbet tutan köpeğine sarılarak ağladı. - MANİSA