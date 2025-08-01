Manisa'da 7 Bin 654 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'da 7 Bin 654 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 yaşındaki Y.A.'nın evinde ve üzerinde 7 bin 654 adet sentetik ecza hapı bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Manisa'da bir şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 7 bin 654 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz 2025 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, Y.A. (22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 7 bin 654 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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