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Manisa'da jandarmadan suç örgütlerine ve uyuşturucuya ağır darbe

Manisa'da jandarmadan suç örgütlerine ve uyuşturucuya ağır darbe
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Manisa'da 2026'nın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 20 terör örgütü mensubu ile 299 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda milyonlarca kaçak makaron, tonlarca kaçak tütün ve alkol, yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, 258,5 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

Manisa'da 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 20 terör örgütü mensubu ile 299 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda milyonlarca kaçak makaron, tonlarca kaçak tütün ve alkol, yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 258,5 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2026'nın ilk 6 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda terör, kaçakçılık, organize suçlar, narkotik ve siber suç örgütlerine yönelik önemli başarılar elde edildi. Düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken, milyonlarca liralık suç gelirine de el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda çeşitli yasa dışı örgütlerle iltisaklı 20 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında teknik ve fiziki takiplerin ardından 143'ü kaçakçılık, 14'ü organize suçlar, 49'u mali suçlar ve 5'i yasa dışı göç olmak üzere toplam 211 planlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 77 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda yaklaşık 7,5 milyon adet boş ve dolu makaron, 3,4 ton kaçak tütün, 1,3 ton kaçak alkol ile 4 bin 252 adet kültür varlığı ele geçirildi. Mali suçlarla mücadele kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 258 milyon 590 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 186 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 315 bin 923 adet sentetik ecza, 72 kilo 649 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 839 bin 706 TL ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriyeler tarafından yasa dışı yayın yaptığı belirlenen 210 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı. Ayrıca yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen 6 operasyonda 36 şüpheli tutuklandı.

Bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalarda 345 tabanca ile 554 av tüfeği ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan toplam 5 bin 467 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın, kentin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör, organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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