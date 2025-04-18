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Manisa'da 5 Bin Litre Etil Alkol ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'da 5 Bin Litre Etil Alkol ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Alaşehir'de yapılan operasyonda bir iş yerinde 5 bin 270 litre etil alkol, sentetik ecza hapları ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki üretimi ve ticaretinden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, H.D. (25/E) isimli şahsın işyeri ve deposunda yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanması için Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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