Manisa'da 2 Firari Yakalandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Nitelikli Yağma' ve diğer suçlardan toplam 37 yıl 6 ay hapsi olan iki firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında toplam 37 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı ilçede iki firari şahıs yakalandı.

Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde yakalanan İ.S. (43) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Nitelikli Yağma" suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yakalanan N.K. (45) isimli şahsın ise yapılan sorgulamasında; İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesince ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Her iki şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
