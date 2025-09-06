Manisa'da 350 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu bir araçta 350 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analiz çalışmaları sonucunda Diyarbakır'dan Manisa'ya kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-300 karayolunda yapılan kontrollerde Ş.Z. (53/E) isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 350 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli makamların talimatı doğrultusunda gerekli işlemler başlatıldı. - MANİSA