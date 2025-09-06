Haberler

Manisa'da 350 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da 350 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta 350 kilo kıyılmış kaçak tütün yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan analiz çalışmaları sonucunda Diyarbakır'dan Manisa'ya kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-300 karayolunda yapılan kontrollerde Ş.Z. (53/E) isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 350 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli makamların talimatı doğrultusunda gerekli işlemler başlatıldı. - MANİSA

