Manifest Grubu'na 'hayasızca hareket' suçlaması: Dosya üzerinden yargılama yapılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucunda, Manifest Grubu ve birlikte sahneye çıkan Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacakları ve hakim karşısına çıkmadan, dosya üzerinden yargılama yapılacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA KÜÇÜKÇİFTLİK PARK KONSERİ SONRASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest Grubu konserinde sahnelenen dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında grup üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermiş, beyanlarında sahnede herhangi bir cinsel organın görünmediğini ve dans koreografilerinin uluslararası sahne şovlarında da kullanılan figürlerden oluştuğunu belirtmişti. Grup üyeleri ayrıca konserin +18 yaş sınırıyla biletli olarak düzenlendiğini, çocuk izleyici bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediklerini söylemişti.

İfadelerin ardından şüpheliler, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

SAVCILIKTAN "TOPLUMUN EDEP DUYGULARINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

Tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, grup üyeleri ve Aydeed hakkında "TCK'nın 225/1. maddesinde yer alan teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlaması yöneltildi.

İddianamede, "görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü" ifadelerine yer verilirken, söz konusu figürlerin "toplumun ortak edep, iffet, ar ve haya duygularını ihlal ettiği" ve "çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verebilecek nitelikte olduğu" belirtildi.

Savcılık, konser alanında gerçekleşen dansların cinsel nitelik taşıdığı, görüntülerin sosyal medya ve çeşitli platformlarda yayımlanarak geniş bir kitleye ulaştığı gerekçesiyle, eylemlerin aleniyet kazandığını değerlendirdi.

YARGILAMA DOSYA ÜZERİNDEN YAPILACAK

İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte, Manifest Grubu ve Aydeed'in yargılaması basit yargılama usulüyle dosya üzerinden yürütülecek. Sanıklar, mahkeme salonuna çıkmadan, savunmalarını dosya aracılığıyla sunacak.