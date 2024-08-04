Mangalda Kalp Krizi Geçiren TESKOMB Yöneticisi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde mangal yaparken kalp krizi geçiren TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı hayatını kaybetti.
Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti... O anlar kamerada
TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Yapıcı hayatını kaybetti
ANKARA - TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı mangaldan çıkan ateşten etkilenirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda mangaldan çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifiYönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.