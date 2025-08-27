Manavgat'taki Trafik Kazasında Alkollü Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Gitmeyi Reddetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmasına rağmen ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü çıktı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi 2549 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 kara yolu istikametine seyir halindeki Mustafa Ü.'nün kullandığı 07 CBZ 686 plakalı hafif ticari araç, Mustafa K.'nin kullandığı 07 BIZ 680 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa K., 112 sağlık ekibinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedaviye gitmeyeceğini belirterek ambulanstan indi.

Ehliyetine el konuldu

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, hastaneye gitmeyi kabul etmeyen motosiklet sürücüsünün 104 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Alkollü sürücü, hakkında adli işlem yapılmak üzere bindiği polis ekip arabasıyla tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA