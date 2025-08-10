Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Manavgat'ta seyir halindeyken karşı şeride geçen motosikletin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Manavgat'ta seyir halindeyken karşı şeride geçen motosiklet kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Taşkesiği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya-Antalya D-695 karayolunda Akseki istikametine seyir halindeki Serhat C.'nin kullandığı 07 BTA 447 plakalı motosiklet, Taşkesiği Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Motosiklet, karşı yönden Manavgat istikametine seyir halindeki Yasin T.'nin kullandığı 42 KD 533 plakalı otomobile çarptı. Yasin T.'nin kullandığı 42 KD 533 plakalı otomobil, motosikleti kurtarmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Emre A.'nın kullandığı 38 AFR 745 plakalı otomobil ve Kadir A.'nın kullandığı 68 ADB 250 plakalı otomobillere çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Serhat Cihan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

