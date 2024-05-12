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Manavgat'ta Zincirleme Kaza: Ehliyetsiz Sürücülere Cezai İşlem

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, otomobilin arkadan çarptığı motosiklet, tali yoldan çıkmak için bekleyen otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ehliyetsiz sürücülere para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet, asfaltta sürüklenerek tali yoldan çıkmak için bekleyen otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, motosiklet ve arkadan çarpan otomobil sürücüsüne ehliyeti olmadığı için 12 bin 978 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda, otogar istikametinden gelip, Antbirlik istikametine gitmekte olan Mehmet Elduran'ın kullandığı 06 CON 681 plakalı otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki Onur Şan Kar'ın kullandığı 60 AFJ 680 plakalı motosiklete arkadan çarpması, devrilerek sürüklenen motosikletin 5034 sokaktan Sorgun Bulvarına çıkmak için bekleyen Ercan Gün'ün kullandığı 07 AGZ 626 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde; sürücü belgeleri olmadığı belirlenen 06 CON 681 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Elduran ve motosiklet sürücüsü Onur Şan Kar'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 978'er TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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